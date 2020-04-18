توتّر بين الإدارة الذاتيّة والحكومة السورية لـ “عدم احترام الأخيرة” لإجراءات الوقاية من كورونا

2020/04/18 | 04:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد التوتر بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية في مدينة القامشلي، شمالي شرقي سوريا، وذلك بعد انفجار قنبلة على أحد حواجز قوات الأمن في الإدارة جنوبي المدينة.فيما خضع 4 مسافرين من أصل نحو 200 وصلوا…

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