هيومن رايتس ووتش” تطالب قبرص التركية بإطلاق سراح عشرات اللاجئين السوريين

2020/04/18 | 04:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتجز السلطات القبرصية التركية 175 طالب لجوء سوري، كانوا قد وصلوا لقبرص عن طريق العبور بحراً، انطلاقاً من ولاية مرسين.ونشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريراً طالبت من خلاله السلطات القبرصية التركية بإطلاق سراح #اللاجئين_السوريين…

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