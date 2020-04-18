3 دول خليجية تتصدر العرب بإصابات كورونا

2020/04/18 | 05:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “رويترز” في إحصاءات جديدة، نشرتها الجمعة، بأن ثلاث دول خليجية تتصدر الدول العربية بعدد المصابين بفيروس كورونا “كوفيد- 19″، فيما سجلت الجزائر أعلى عدد وفيات.ووفق الأرقام التي نشرتها الوكالة، فقد تصدرت السعودية القائمة بـ6,380 مصابا، و83 حالة وفاة، تلتها الإمارات بـ5,825 إصابة و35 وفاة، فيما حلت قطر في المرتبة الثالثة بـ4,103 إصابات […]

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