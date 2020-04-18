هل علمت إسرائيل بكورونا العام الماضي؟

2020/04/18 | 06:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قناة عبرية النقاب عن تقرير سري في شهر تشرين الثاني الماضي، حذر فيه إسرائيل من قدوم فيروس قاتل.أفادت القناة العبرية الـ”12″، مساء أمس الخميس، بأن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل في منتصف نوفمبر الماضي، من “مرض غير معروف” ينتشر في مدينة ووهان الصينية، وبأن الولايات المتحدة أثرت إخبار حلفاءها حول العالم، سواء إسرائيل أو […]

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