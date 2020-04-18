2020/04/18 | 07:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _النجفتوفيت صباح اليوم السبت، ملاك حيدر الزيدي من محافظة النجف بعد تعرضها للحرق على إثر مشاكل مع زوجها النقيب وأهله.حيث نقلت اختها صباح اليوم خبر وفاة الضحية "ملاك" من خلال منشور في صفحتها الشخصية في الفيسبوك.وأشارت بعض الأنباء عن توقف كليتي الضحية بسبب الحرق الذي تعرضت له مما أدى إلى وفاتها.

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