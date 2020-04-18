هل تنجح أميركا في كشف ما جرى في مختبر ووهان؟

2020/04/18 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل كان انتشار كورونا بسبب خطأ علمي في مختبرات ووهان؟ وهل يستقيل مدير عام منظمة الصحة العالمية نتيجة تبعيته للصين؟ ومتى تصبح المضادات الحيوية الأميركية متوفرة في الأسواق؟

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