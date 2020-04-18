2020/04/18 | 07:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفيت الشابة "ملاك حيدر الزبيدي" فجر اليوم السبت اثر تدهور حالتها الصحية جراء الحروق الشديدة التي في جسدها.

وقالت مصادر اعلامية نقلا عن افراد من اسرة ملاك ان الاخيرة فارقت الحياة بعد توقف كليتيها وحدوث مشاكل بالرئة لديها.

وأقدمت ملاك من اهالي محافظة النجف على حرق نفسها جراء عنف أسري متواصل من زوجها وعائلته، ونالت الحروق من 50 في المئة من جسدها الذي أصبح يعاني من التسمم، ولم تخرج من مرحلة الخطر بعد، وفق ما كشفت شقيقتها في وقت سابق لقناة الحرة.

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاك الزبيدي وهي تصرخ من شدة الألم، نتيجة الحروق البالغة في جسدها.

ووجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي هزت قصة ملاك العراق بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.

وأصدرت محكمة عراقية، قرارا بتوقيف عدة أشخاص متهمين بالقضية من بينهم زوج ملاك وهو ضابط أمن عراقي وآخرين من عائلته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة "ملاك" النجفية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة "ملاك" النجفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).