لماذا الفقراء يدفعون الثمن الأكبر في الكوارث؟ - الفضل شلق

2020/04/18 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفضل_شلق تساءل حاكم ولاية نيويورك عن السبب الذي يجعل الفقراء يدفعون الثمن الأعلى بكثير في الكوارث عموما، بما في ذلك كارثة وباء الكورونا فيروس.الفقراء جُردوا بالأساس من الوسائل التي يحمون بها أنفسهم.



جُردوا من المال الذين يصنعونه هم ليذهب لصاحب رأس المال.



هم فقراء أساسا لأنهم يتقاضون أجراً يقترب مما يكفي لسداد الضروريات الغذائية والسكنية، وغيرهما؛ ولا يبقى لهم، إذا بقي، من المال ما يستحق الذكر لشراء......

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