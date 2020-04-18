العنف الأسري في العراق وغياب القانون المناهض...كفى عنفا - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/04/18 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أشارت العديد من التقارير المثيرة للقلق الى ارتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع انحاء العراق خاصة مع تزايد التوتر بين افراد الأسرة بسبب الحجر المنزلي الاجباري بفعل جائحة كورونا .



مما لفت ذلك بعثة الأمم المتحدة في العراق ( يونامي ) حيث اصدرت بيانا لها في السادس عشر من نيسان / ابريل 2020 عبرت فيه عن قلقها من ارتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل الفيروس الفتاك , مع ن......

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