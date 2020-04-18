بعض الاحيان _التاريخ يحتاج الى دفعة - همام الهمام

2020/04/18 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#همام_الهمام ذكرى عودة فلادمير لينين من منفاه بزيولخ سويسرى تحديداً هو اليوم 16 ابريل نيسان 1917 ؛ عاد البلشفي الاكثر شغفاً لتغيير مسار الصراع في روسيا حيث قد انقضى شهر على الثورة الديمقراطية ( البروجوازية ) ليخرج لينين يدعوا الى قلب هذه الثورة وعوضاً عن ذلك تحقيق ثورة عمالية تستلم بها الطبقة العاملة السلطة السياسية ؛ حين كان لينين في منفاه توقع الاسوء ان يتم اعتقاله حال وصوله روسيا غير ان تنظيمات الحزب البلشف......

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