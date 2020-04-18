القوات العراقية تصد هجوما لداعش وتقبض على عنصرين بالتنظيم

2020/04/18 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر في الشرطة العراقية يوم السبت ان القوات الامنية تصدت لهجوم شنه عناصر من تنظيم داعش في صحراء بيجي في محافظة صلاح الدين.

وقالت المصادر لشفق نيوز، ان شرطة صلاح الدين اشتبكت مع 4 من مسلحي داعش بنيران الأسلحة الصغيرة في الصحراء غرب بيجي. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

واضافت المصادر ان القوات الامنية في قرية "قرة درة" جنوب غرب كركوك القت الفبض على اثنين ينتميان للتنظيم المتشدد.

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