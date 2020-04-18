العراق سيفاجئ الدول العربية جميعاً..شاهد الجدول

2020/04/18 | 08:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع صندوق النقد الدولي انكماشا حادا في الاقتصاد العالمي للعام الجاري، إلا أنه متفائل بانتعاش يحدث في عام 2021....

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