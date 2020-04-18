العراق يقرر رفع الحظر جزئيا في شهر رمضان وفق شروط

2020/04/18 | 08:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعتزمُ خليَّة الأزمة الحكوميَّة رفع حظر التجوال بصورة جزئيَّة خلال شهر رمضان من الساعة السادسة صباحاً الى السادسة ليلاً.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت عن مدير صحة الرصافة عضو خلية الأزمة عبد الغني الساعدي، ان "ما ستعمل على تطبيقه الحكومة وخلية الأزمة من السادسة صباحاً الى السادسة ليلاً كحظر جزئي وتباعد اجتماعي".

ونوّه مدير صحة الرصافة، بأن "الحظر الجزئي سيبدأ تطبيقه في شهر رمضان المبارك، لكن وفق شروط، بضمنها عدم فتح المولات والكافيهات والمطاعم، فضلاً عن تحديد عدد راكبي سيارات الأجرة، واشتراطات أخرى تضمن عدم انتقال الفيروس، وإذا ما كان هناك ارتفاع في الحالات سيعاد العمل بحظر التجوال التام مرة أخرى".

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