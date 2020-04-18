تعرف على 5 مزايا تجعل HUAWEI P40 Pro الأفضل على الإطلاق

2020/04/18 | 08:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتميز هاتف HUAWEI P40 Pro بابتكارات الكاميرا الرائدة التي ستأخذ الصور ومقاطع الفيديو إلى مستويات جديدة كليًا، حيث تم تزويد هذا الهاتف الرائد ببعض الميزات القوية وبإمكانية اتصال لشبكة الجيل الخامس غير مسبوقة، هذا الهاتف الذكي الرائد أكثر بكثير من مجرد هاتف ذكي رائع.وإليكم أهم 7 مزايا تجعل هاتف HUAWEI P40 Pro الأفضل على […]

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