الصحة العالمية: الوفيات بسبب كورونا ازدادت بنسبة 60 بالمئة في إفريقيا

2020/04/18 | 08:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم، الجمعة، إن الأسبوع الفائت شهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا بلغت 51 بالمئة و60 بالمئة في نسبة الوفيات.وأضاف غيبريسوس أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر من ذلك نظراً للنقص في الاختبارات، مشيراً إلى أن المنظمة وشركاءها يعملون من أجل دعم قدرة إفريقيا […]

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