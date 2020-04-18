حقيقة إصابات في صفوف متطوعي الحشد لدفن متوفي كورونا

2020/04/18 | 08:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطوع عدد من افراد الحشد الشعبي في العراق بالقيام بمهمة انسانية عظيمة وهي دفن اجساد الموتى بكورونا....

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