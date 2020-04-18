وزيرة الدفاع الفرنسية تنفي المزاعم عن “مخطط صيني” لإضعاف الجيش الفرنسي

2020/04/18 | 08:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم، الجمعة، المزاعم التي تقول إن الصين “نشرت فيروس كورونا الجديد للقضاء على القدرة العملياتية للجيش الفرنسي”.وكانت تلك المزاعم ظهرت في الفضاء الافتراضي بعد الكشف عن مئات الإصابات على متن حاملة الطائرات (النفاثة) الفرنسية الوحيدة شارل ديغول.وكانت تلك المزاعم من دون أدلّة.وخلال جلسة استماع أجريت في […]

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