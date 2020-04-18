البنك الدولي : كورونا يمكن ان يقضي على التقدم الذي أحرزته الدول الفقيرة

2020/04/18 | 08:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الجمعة من أن التراجع الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا يهدد بالقضاء على التقدم الذي تم احرازه مؤخرا في الدول الفقيرة.وتعتزم المؤسسة الدولية المقرضة ومقرها واشنطن طرح تمويلات بقيمة 160 مليار دولار على مدى الأشهر الـ 15 المقبلة مخصصة للبلدان الفقيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بهدف تعزيز استجابتها […]

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