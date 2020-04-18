أفيغان دواء مضاد للفيروسات يتم اختباره ضد كورونا المستجد

2020/04/18 | 08:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما أثبت دواء أفيغان فاعليته ضد أوبئة الإنفلونزا واستُخدم في مكافحة إيبولا، يخضع العقار حاليا لاختبارات سريرية لتقصي إمكانية استخدامه لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجدّ، فما هو هذا الدواء المضاد للفيروسات؟.أفيغان هو الاسم التجاري لدواء فافيبيرافير، طورته شركة باتت تعرف بـ”فوجيفيلم توياما كيميكال”، نشأت من انصهار فرعين تابعين لمجموعة “فوجيفيلم” لتجهيزات المكاتب، وتمت المصادقة […]

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