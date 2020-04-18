2020/04/18 | 09:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شارك نائب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة السيد محمد الطباطبائي مع كوادر متطوعو حركة عصائب أهل الحق من مكتب تنظيمات النجف الأشرف بجهودهم بتوزيع المساعدات على الأسر المتعففة وتعفير البيوت .وأكد السيد الطباطبائي خلال جولة تفقدية قام بها سماحته برفقة النائب عن كتلة صادقون الدكتورة رشا الحاتمي على ضرورة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الطباطبائي يشارك جهود حركة عصائب أهل الحق بتوزيع المساعدات وتعفير المناطق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الطباطبائي يشارك جهود حركة عصائب أهل الحق بتوزيع المساعدات وتعفير المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).