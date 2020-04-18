الفايد الذي يضر ولا يفيد. - سعيد الكحل

2020/04/18 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل تستأثر فيديوهات الفايد بجدال واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لمزاعمه القدرة على علاج الأمراض المزمنة وكذا المصابين بوباء كوفيد19 ، وبين منتقد لهذه المزاعم .وما يزيد من تأجيج الانتقادات هو تحصّن الفايد خلف الدين واستعماله سلطة المقدس في التمويه على أخطائه العلمية التي لا يرتكبها باحث مبتدئ يتلمس تطبيق المنهج العلمي في العلوم الحقة .ويثبت الفايد مرة أخرى، أن توظيف الدين في الدفاع عن أطروحات......

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