ترامب يؤكد التزامه بالحجر الصحي الذاتي بسبب كورونا

2020/04/18 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يلتزم نوعا من الحجر الصحي الذاتي في البيت الأبيض ولا يغادره عمليا،

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