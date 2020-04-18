بايدن يتهم ترامب بالتقاعس عن محاسبة الصين

2020/04/18 | 09:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب ، بالتقاعس عن محاسبة الصين على وباء "كوفيد-19".

وقال جو بايدن، في مقطع مصور بث على الإنترنت، إن "الحقيقة المرة هي أن ترامب ترك أميركا مكشوفة ومعرضة لهذا الوباء"، مضيفا أن الرئيس الأميركي تجاهل تحذيرات خبراء الصحة ووكالات المخابرات و"بدلا من ذلك وضع ثقته في زعماء الصين".

وأضاف بايدن أن دونالد ترامب أنهى تمويل برنامج تم انشاؤه خلال إدارة أوباما وبايدن لرصد الأمراض المعدية الطارئة، وخفض عدد خبراء المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين بواقع الثلثين.

وأوضح أن ترامب "ترك مكانا كان مخصصا لأميركي شاغرا داخل وكالة مكافحة الأمراض بالصين.



والآن ندفع كلنا الثمن"، وفقا لوكالة رويترز.

وفي المقابل، تحركت حملة ترامب بسرعة لاستخدام سجل بايدن على مدى نحو 50 عاما كعضو في مجلس الشيوخ ونائب للرئيس ومرشح للرئاسة كمادة لشن هجمات عليه تتعلق بالصين، وهي قضية ظهرت كساحة مواجهة رئيسية للحملات الانتخابية قبل الانتخابات التي تجري في نوفمبر.

وخصصت لجنة عمل سياسي مؤيدة لترامب تطلق على نفسها اسم "أميركا أولا"، يوم الخميس، 10 ملايين دولار في حملة إعلانات جديدة للهجوم على بايدن في ولايات تمثل ساحة مواجهة وهي بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن.

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