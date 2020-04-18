وزير الصحة يكشف نتائج عمليات فحص ميدانية للكشف عن كورونا شملت 3 آلاف شخص

2020/04/18 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير الصحة والبيئة، السبت، نتائج عمليات فحص ميدانية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا شملت ...





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