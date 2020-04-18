2020/04/18 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف وزير الصحة والبيئة، السبت، نتائج عمليات فحص ميدانية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا شملت ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الصحة يكشف نتائج عمليات فحص ميدانية للكشف عن كورونا شملت 3 آلاف شخص) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
كشف وزير الصحة والبيئة، السبت، نتائج عمليات فحص ميدانية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا شملت ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الصحة يكشف نتائج عمليات فحص ميدانية للكشف عن كورونا شملت 3 آلاف شخص) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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