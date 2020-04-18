مراسلنا : دوريات صحية جنوب غربي بغداد للكشف عن كورونا

2020/04/18 | 09:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص جابت دوريات صحية منطقة حي العامل جنوب غربي بغداد، للكشف عن حالات مرضى فيروس كورونا الوبائي.وقال مراسل “العهد نيوز”، ان “الكوادر الصحية في الدوريات طلبت من اهالي المنطقة عبر مكبرات الصوت، استقبال الفرق الصحية لاخذ عينات دم من الاهالي كاجراء احترازي، والكشف عن الحالات المصابة ان وجدت”.واضاف، ان “الدوريات […]

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