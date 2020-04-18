مصرف الرافدين يعلن عن صرف رواتب موظفي لشهر نيسان عبر ماستر كارد

2020/04/18 | 09:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين ان صرف رواتب موظفي دوائر الدولة لشهر نيسان والموطنة رواتبهم لدى المصرف يتم عبر بطاقة “ماستر كارد”.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “هناك عددا من الدوائر لديها بطاقة الماستر كارد وتقوم بصرف رواتبها يدويًا وهذا مخالف للشروط والتعليمات”.ودعا المصرف، تلك الدوائر الى “استلام رواتبها الكترونيا وعن طريق ماستر […]

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