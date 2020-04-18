الدفاع النيابية تقدم دراسة للحكومة لشراء منظومة “أس 400”

2020/04/18 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانيَّة، اليوم السبت، دراسة كاملة الى رئيس الوزراء، تطالب فيها بشراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة “S400”.وذكر عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، أنَّ “اللجنة قدمت دراسة كاملة لرئيس الوزراء تطالب فيها بالموافقة على شراء منظومة الدفاع الجوي (S400) المتطورة وتمت مناقشتها مع الشخصيات المعنيَّة في القيادة العامة […]

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