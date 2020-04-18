عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا يرتفع إلى 4110

2020/04/18 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 3609 حالات إلى 137439 حالة فيما يمثل رابع يوم على التوالي من الزيادة في حالات الإصابة الجديدة.

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