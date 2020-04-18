السودان يسجل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/18 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 4 وفيات

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