صحة الرصافة: ارتفاع نسب الشفاء من كورونا إلى 57%

2020/04/18 | 09:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت دائرة صحة بغداد، السبت، ارتفاع نسب الشفاء من كورونا إلى 57%.وقال مدير صحة الرصافة عضو خلية الأزمة عبد الغني الساعدي، إن "11 مصابا بفيروس كورونا اكتسبوا الشفاء التام وبذلك يرتفع العدد الاجمالي لعدد المتعافين إلى 110 حالات من كلا الجنسين والفئات العمري".واوضـح ان "نسبة الشفاء بحسب الاحصاءات الاخــيــرة ارتــفــعــت لـتـصـل الــــى57 بـالمـئـة مـن مجموع الاصـابـات"، منبها الى ان "هذا الارتفاع جـاء نتيجة عناية خـاصـة واجــراءات علاجية استمرت لأيام عدة، فضلا عن المتابعة الدورية والخدمات الفندقية المقدمة للمرضى على مدار الساعة".ولـفـت الـسـاعـدي الــى "تـسـجـيـل سـت اصـابـات جديدة بالفيروس لمواطنين من مناطق مختلفة من بغداد الرصافة"، مبينا ان "العدد التراكمي ارتـفـع الــى 194 بينهم 16 حـالـة وفــاة، وندعو المواطنين الى الالتزام بحظر التجوال والابتعاد عن التجمعات ومراجعة اقرب".

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