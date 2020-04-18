امريكا.. 32 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/18 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية عن إصابة ما يقارب الـ32 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد ليصل الاجمالي لاكثر من 700 ألف حالة.ووفقا لأحدث بيانات الجامعة، بلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة 700 ألف و282 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 36 ألف و822 شخصا.و سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة […]

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