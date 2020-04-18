غوتيريس يدعو لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد كورونا

2020/04/18 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعوة لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.وكتب على تويتر: “نحن بحاجة إلى تحالف عالمي لتطوير لقاح ضد كوفيد-19 والذي ينبغي أن يكون متاحا للجميع وفي كل مكان”.هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد […]

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