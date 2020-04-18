اعتقال أمريكي هدد بإطلاق النار على زبائن متجر لعدم التزامهم ارتداء كمامات

2020/04/18 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة في فلوريدا رجلاً هدد بتنفيذ إطلاق نار جماعي في أحد متاجر منطقته لاعتقاده أن الكثير من الزبائن لا يلتزمون ارتداء كمامات واقية من فيروس كورونا المستجد.وأوقفت الشرطة روبرت كوفنر البالغ 62 عاماً بعدما توعد في منشور على حسابه في فيسبوك بأنه “سيفرغ كل مشط رصاص يملكه” في متجر بابليكس في منطقته لأن […]

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