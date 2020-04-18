الصحة النيابية تكشف موعد اطلاق “منحة كورونا”

2020/04/18 | 10:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، السبت، من التداعيات الكارثية للتراخي في تطبيق حظر التجوال في بعض المحافظات، فيما افصح بأن الحكومة ستصرف مطلع الاسبوع المقبل منحة كورونا.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “لجنة الصحة النيابية تطالب الحكومة والجهات المختصة بعدم التراخي في تطبيق حظر التجوال في عموم

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