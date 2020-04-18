مصرف الرافدين: بعض الدوائر لديها الماستر كارد وتتسلم رواتبها يدويا وهو مخالف للتعليمات

2020/04/18 | 10:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مصرف الرافدين ان صرف رواتب موظفي دوائر الدولة لشهر نيسان والموطنة رواتبهم لدى المصرف يتم عبر بطاقة الماستر كارد .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى هناك عدد من الدوائر لديها بطاقة الماستر كارد وتقوم بصرف رواتبها يدويًا وهذا مخالف للشروط والتعليمات “.ودعا المصرف” تلك الدوائر الى استلام رواتبها الكترونيا

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