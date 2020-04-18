كندا تعلن إجراءات جديدة تتعلق بعملية السفر

2020/04/18 | 10:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت هيئة النقل الكندية قرارا بإلزام جميع ركاب الطائرات بوضع كمامة طبية لتغطية الوجه أثناء السفر وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.ونقل موقع “CBC” الكندي تصريحات وزير النقل الكندي، مارك جارنو، الذي أعلن عن القرار الجديد المتخذ حيث أشار إلى ضرورة وضع المسافرين كمامات على وجوههم أثناء عملية ركوب الطائرات والرحلات الجوية […]

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