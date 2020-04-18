نفط البصرة: استقرار معدلات التصدير خلال الشهر الجاري

2020/04/18 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة نفط البصرة اليوم السبت، أن معدلات التصدير خلال هذا الشهر مستقرة.

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