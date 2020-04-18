العثور على جثة شرطي مذبوح بسكين جنوبي كركوك

2020/04/18 | 10:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بالعثور على جثة شرطي مذبوح جنوبي محافظة كركوك.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأنه تم العثور على جثة احد منتسبي شرطة كركوك في وقت متأخر من ليلة امس ملقياة على قارعة طريق بين قضاءي داقوق وطوزخورماتو.

وعلى صعيد ذي صلة قال قائد شرطة كركوك اللواء علي كمال عبدالرزاق ان مفارزآمرية افواج طوارئ شرطة كركوك وبالتعاون مع مركز شرطة القورية القت القبض على عجلة من نوع ستاركس(7 راكب) ومن بداخلها كان في نيتهم العبث بأمن وسلامة محافظة كركوك وزعزعة الوضع الامني.

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