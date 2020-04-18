لجنة التنمية تدعو البنك الدولي وصندوق النقد للمساعدة في التصدي لكورونا وتاثيرها الاقتصادي

2020/04/18 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة).. عقدت لجنة التنمية اجتماعا افتراضيا عبر الإنترنت اليوم الموافق 17 أبريل/نيسان 2020.وقال بيان عن اللجنة أن هذا الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة مثل بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).فآثارها المدمرة يشعر بها القاصي والداني في شتَّى أرجاء المعمورة مع استمرار تفاقم تداعياتها البشرية والاقتصادية.ونحن نُعبِّر عن تعاطفنا […]

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