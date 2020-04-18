ريال مدريد يتسلح بأزمة كورونا لتحقيق الهدف الأكبر

2020/04/18 | 10:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف موقع "ديفنسا سنترال" خطة نادي ريال مدريد الإسباني في محاولة خطف النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 21 عاما، مع باريس سان جيرمان صيف العام 2022، وهو ما يضع إدارة النادي الفرنسي تحت ضغط شديد في ظل رفض اللاعب تجديد عقده حتى الآن، وبالتالي فإن إدارة الـ"بي إس جي" ستكون مجبرة على بيع مبابي في موعد أقصاه صيف 2021، حتى لا يرحل مجانا.وقال الموقع الإسباني، في تقرير نشره اليوم السبت، إن إدارة ريال مدريد بقيادة رئيس النادي فلورنتينو بيريز تعلم جيدا أن لديها العديد من الأوراق التي يمكن أن تكون رابحة في المفاوضات مع القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، في محاولة لحسم صفقة مبابي الصيف المقبل، خاصة أن الفرنسي زين الدين زيدان يصر على تدعيم خط هجوم الميرنغي بمواطنه الفرنسي في أقرب وقت ممكن.وأضاف: "العنصر الأول الذي يمكن أن يلعب لصالح ريال مدريد في المفاوضات بين بيريز والخليفي هو أزمة فيروس "كورونا" المستجد، التي تسببت في هبوط أسعار اللاعبين".وأكد الموقع المقرب من إدارة ريال مدريد أن السعر الذي يطلبه باريس سان جيرمان لبيع مبابي وهو 300 مليون يورو أصبح غير واقعي على الإطلاق، حيث يمكن أن يتم حسم الصفقة مقابل 180 مليون يورو.وأشار إلى أن ريال مدريد يملك أوراق ضغط أخرى تتمثل في إمكانية إقحام 4 من نجومه في صفقة مبابي، وعلى رأسهم الكولومبي جيمس رودريغيز، والويلزي غاريث بيل، وماريانو دياز، وأخيرا داني سيبايوس.وتابع: "لا يحتاج زيدان لأي من اللاعبين الأربعة في الموسم المقبل، ويخطط ريال مدريد لبيعهم بأسعار متفاوتة، حيث ينتظر الحصول على 40 مليون يورو من رودريغيز ومثلهم من بيع سيبايوس، المعار حاليا إلى آرسنال الإنجليزي، و60 مليون يورو في صفقة بيع بيل، و20 مليون يورو من مارينو دياز".وسجل مبابي 90 هدفا وصنع 49 في 120 مباراة مع باريس سان جيرمان، علما أنه سجل 27 وصنع 16 في 60 مباراة مع موناكو.

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