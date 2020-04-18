الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى عتبة 700 ألف

2020/04/18 | 10:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطن تخطت الولايات المتحدة عتبة الـ 700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.والولايات المتحدة التي اصبحت منذ نهاية مارس/ أذار البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم باتت تسجل الأن 700,282 إصابة بفيروس كورونا -كوفيد-19 و36,773 وفاة وفق الجامعة.واستنادا إلى أرقام الجامعة عند الساعة 20,30 (00,30 ت ج ، سجلت البلاد 3856 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة ولكن هذا الرقم يشمل حالات وفاة “مرتبطة على الأرجح” بفيروس كورونا -كوفيد-19.وهذا الأسبوع أعلنت مدينة نيويورك أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها، 3778 حالة.

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