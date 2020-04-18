منظمات حقوقية تطالب البحرين بالإستجابة لمطالب الإفراج عن السجناء

2020/04/18 | 10:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت 67 منظمة حقوقية عربية ودولية، السلطات البحرينية بالاستجابة لدعوة المفوّضة السامية لحقوق الإنسان فيما يخص معتقلي الرأي بالعمل على الإفراج الفوري عنهم، وباتخاذ إجراءات عاجلة ومماثلة لما تقوم بها الدول في هذا الإطار الإنساني وأن يكون ضمن خطتها العامة لمواجهة ومكافحة فايروس كورونا الإفراج عن السجناء.وأكدت هذه المنظمات أنّ: السجون وأماكن الاحتجاز هي الأكثر […]

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