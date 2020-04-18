2020/04/18 | 10:52 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير مالية الإقليم لـKNN: وفد كوردي يزور بغداد للتفاهم حول الملفات العالقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 10:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

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