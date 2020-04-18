2020/04/18 | 10:52 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة البصرة تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 7 مصابين للشفاء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة البصرة تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 7 مصابين للشفاء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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