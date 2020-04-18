نائب عن سائرون: تحديد جلسة منح الثقة بانتظار التوافق النهائي

2020/04/18 | 10:52 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، السبت، ان تحديد جلسة منح الثقة يعتمد على توافق الكتل ا...

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