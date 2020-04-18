2020/04/18 | 10:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار السليمانية يتلقى إشعارا من بغداد بتمديد تعليق الرحلات الجوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/18 | 10:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار السليمانية يتلقى إشعارا من بغداد بتمديد تعليق الرحلات الجوية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار السليمانية يتلقى إشعارا من بغداد بتمديد تعليق الرحلات الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).