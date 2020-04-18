انتاج 13 مليون طن من محاصيل البستنة في ايران

2020/04/18 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ انتاج محاصيل البستنة في ايران 12.9 مليون طن خلال العام الماضي.وافاد تقرير لوكالة انباء “فارس” ان انتاج البلاد من محاصيل البستنة بلغ 12.9 مليون طن خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس) من ضمنها البرتقال والنارنج والتفاح والعنب والتمر والرمان.ووفقا لمعلومات مركز الاحصاء فان مساحات البستنة في ايران تبلغ 1.9 مليون هكتار، من […]

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