2020/04/18 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 4 وفيات، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفق وزارة الصحة السودانية، فقد سجلت الخرطوم 27 إصابة من إجمالي الحالات المسجلة، ومن بينها إصابتان لأجنبيين.وبلغت الحالات في الولايات الأخرى 3، اثنتان من ولاية النيل الأبيض، وحالة سجلت في ولاية الجزيرة.وفيما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 30 إصابة جديدة بـ”كورونا” في السودان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 30 إصابة جديدة بـ”كورونا” في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).