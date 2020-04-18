كندا تلزم المسافرين بارتداء الكمامات اثناء السفر

2020/04/18 | 10:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت هيئة النقل الكندية، اليوم السبت، عن اتخاذها قرارا بإلزام جميع ركاب الطائرات بوضع كمامة طبية لتغطية الوجه أثناء السفر وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ونقل موقع "CBC" الكندي تصريحات وزير النقل الكندي، مارك جارنو، الذي أعلن عن القرار الجديد المتخذ حيث أشار إلى "ضرورة وضع المسافرين كمامات على وجوههم أثناء عملية ركوب الطائرات والرحلات الجوية المختلفة، وأيضا خلال وجودهم في المطارات الكندية".

وكانت شركة "أير كندا" أطلقت إجراءات مماثلة منذ فترة وجيزة أوصت خلالها بضرورة وضع المسافرين كمامات أثناء ركوب طائراتها، لافتة إلى أنه "يمكن للركاب إحضار كمامات خاصة بهم والتي يمكن أن تكون كمامة قماشية أو كوفية أو أي شيء مماثل.



كما سيطلب من الركاب إنزال الكمامات خلال المراجعة الأمنية".

وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية، عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% خلال الشهر الماضي بسبب قيود السفر وإغلاق الأعمال لمكافحة وباء فيروس كورونا، ما أدى إلى انخفاض النمو 2.6% خلال الربع الأول.

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