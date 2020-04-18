كورونا ألمانيا.. الإصابات تتجاوز 137 ألفا والوفيات تسجل 4110

2020/04/18 | 10:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في ألمانيا بمقدار 3609 خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ 137439، وتوفي 242 شخصا ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 4110 أشخاص.

ووفقا لمعهد روبرت كوخ، تم منذ بدء تفشي فيروس كورونا علاج 85400 شخص طوال الوقت.

واكتشف أكبر عدد من حالات الإصابة في بافاريا (36881)، وشمال الراين - وستفاليا (28006)، وبادن فورتمبيرغ (27258).



وفي العاصمة برلين، تم تسجيل 5066 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي أن تفشي عدوى هذا الفيروس جائحة ووباء عالميا.

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